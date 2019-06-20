https://static.news.ru/photo/16ae0220-9368-11e9-a8fe-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Удмуртия/vk.com

Около 200 жителей города Глазов в республике Удмуртия вышли на митинг против оптимизации системы здравоохранения. Протестующие опасаются, что из-за политики властей у пациентов будут нарушены права на качественную помощь, а у медработников — на труд.

Митингующие выступили против закрытия отделения неврозов Глазовского психоневрологического диспансера, которое чиновники намерены закрыть в целях сокращения расходов, пишет Udm-info .

Как заявил глава общественного движения «Центр медицинского права» Александр Золотарёв, на данный момент Министерством здравоохранения Удмуртии принято решение о сокращении коечного фонда на треть — со 145 до 100.

Он подчеркнул, что глазовский диспансер оказывает и помощь жителям всех районов севера Удмуртии. В 2018 году заболеваемость по психическим расстройствам в отношении этих территорий значительно выше, чем в городах Воткинске и Сарапуле вместе взятых.

Участники митинга также потребовали устранения нарушений прав работников местной межрайонной больницы. В частности, они выступили за скорейшую реализацию достигнутой в апреле с участием профсоюза медработников «Действие» договорённости о введении доплаты за работу в бригадах скорой помощи с неполным составом.

Также в числе требований митинга — увеличение доплат за сверхурочную работу и наращивание числа бригад скорой помощи.

Ранее в местных СМИ говорилось, что оптимизация заставляет глазовских врачей работать в 2,5 раза больше, а у медсестёр доход составляет от 9950 до 11556 рублей в месяц, хотя, согласно дорожной карте, средний медперсонал в республике должен получать 28 тысяч на одну ставку.

Как писал News.ru, ранее президента Владимира Путина на прямой линии поставили в известность о низких зарплатах, которые отталкивают выпускников медицинских вузов идти работать в фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) на селе. Официальные цифры сильно расходятся с действительностью. Об этом главе государства рассказала медик Ольга Журба из деревни Потанино Ленинградской области.