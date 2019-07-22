https://static.news.ru/photo/c6cf0dca-ad0d-11e9-be9d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В ночь на вторник, 23 июля, выпал снег в трёх районах Магаданской области. Об этом сообщили в ФГБУ «Колымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По данным синоптиков, мокрый снег до 4 мм выпал в Сусаманском, Омсукчанском и Ягоднинском районах. Ночью температура местами опускалась до минус 4 градусов. Отмечается, что осадки вызвало смещение холодного фронта с арктического побережья.

Как ранее писал News.ru, во французском регионе Овернь-Рона-Альпы разразилась сильная гроза, во время которой выпал град размером с теннисный мяч.