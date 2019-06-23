https://static.news.ru/photo/d93a60e6-95ba-11e9-a994-fa163e074e61_1024.jpg Фото: скриншот vk.com/kostroma_city

Выпускники Костромской военной академии радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) устроили заезд на джипах и лимузинах по улицам города. Поведение бывших курсантов возмутило часть пользователей соцсетей.

Ролик с кортежем, возглавляемым двумя белыми лимузинами Hummer, появился в паблике « Кострома какая она есть » в соцсети «ВКонтакте». На видео бывшие курсанты сигналили, высовывались из машин и с криками размахивали флагами войск РХБЗ.

Некоторые жители города возмутились поведением выпускников.

После выпуска вели себя крайне отвратительно: мусорили, орали, нецензурно выражались, задевали прохожих. Это не офицеры, — написал в комментариях местный житель Святослав Варенцов.

Другой житель Костромы, Олег Ивашенков, отметил, что ради выпускников перекрывают центр города «и на многое глаза закрывают».

Когда они это делают в казённой форме и с бутылкой шампанского в руках — это просто позор, а они это делают именно так, — добавил пользователь Макс Блинов.

Некоторые комментаторы, однако, встали на защиту бывших курсантов, сочтя, что за пять лет «лишений» во время учёбы им стоит сделать поблажку.

Как писал News.ru, согласно опросу ВЦИОМа, 67% россиян считают, что сегодня выпускные вечера в школах проводятся чрезмерно роскошно.