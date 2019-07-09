https://static.news.ru/photo/34935e72-a24d-11e9-a525-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Власти Москвы планируют заменить 144 тыс. квадратных метров шумозащитных панелей вдоль дорог. Начальная стоимость этого контракта — 993 млн рублей.

Щиты заменят в рамках трёхлетней программы по приведению в порядок шумозащитных экранов, — цитирует «Свободная пресса» заммэра столицы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимира Ефимова.

Как писал News.ru, ещё в четырёх парках в Москве рядом с медицинскими павильонами начали работать веранды здоровья. Они появились в музейно-парковом комплексе «Северное Тушино», парке «Ангарские пруды», зоне отдыха «Площадь Юности» в Зеленограде и Гончаровском парке. Теперь для горожан работают 13 веранд здоровья в рамках программы «Здоровая Москва».