https://static.news.ru/photo/f7371890-a254-11e9-b961-fa163e074e61_1024.jpg Фото: imagebroker/Terry Whittaker/FLPA/Global Look Press

В Норильске резко увеличилось количество крыс. Местные депутаты считают, что это связано с некомпетентной работой местного оператора по утилизации.

Несмотря на то, что СанПиНами предусмотрена дератизация в многоквартирных домах один раз в месяц, управляющие компании выполняют процедуру дважды в месяц, дополнительно работают по обращениям и жалобам жителей на конкретных адресах, — заявляет и. о. начальника управления ЖКХ администрации города Татьяна Шульгина.

Первая информация об атаке крыс появилась в социальных сетях жителей Норильска. Местные публиковали видео, на которых грызуны заполоняют подъезды, мусорные баки и квартиры.

Администрация Норильска также подтверждает, что им и ранее поступали негативные отзывы на регионального оператора по утилизации и переработке коммунальных отходов ООО «РостТех». В июне жалобы подали 26 жителей, сообщает « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что ВЦИОМ проводил социологический опрос, согласно которому большинство россиян довольны услугами ЖКХ. Качеством вывоза мусора были довольны 18% опрошенных.