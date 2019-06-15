https://static.news.ru/photo/35de2aca-9049-11e9-bedc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Министерство экологии Якутии подсчитало, какой урон уже нанесли региону масштабные пожары.

Общая площадь, пройденная огнём, составила 114 355 га, из них лесной площади — 87 356 га, нелесной — 26 999 га, — сообщается на сайте ведомства.

По состоянию на 16 июня в республике ведутся работы по тушению восьми лесных пожаров на общей площади 94,50 га. Из них действующих — семь.

Ранее российская секция Greenpeace предупредила МЧС о возможном повторении чрезвычайной ситуации 2010 года, когда европейскую часть страны окутала дымовая завеса в результате крупных природных пожаров. Экологи обнаружили во многих регионах тлеющие торфяники.

Как писал News.ru, пострадавших в результате природных пожаров в Забайкальском крае обеспечат жильём за счёт резервного фонда. На эти цели выделено 450 млн рублей.