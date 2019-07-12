Идрис Садыков из села Чулпаново Республики Татарстан обвинил двух полицейских в похищении. Мужчина утверждает, что два брата-силовика под предлогом доставки в отдел увезли его на ферму, где избивали, пытали кипятком и заставляли работать. Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору. — Ред.). News.ru побывал на той самой ферме и узнал детали произошедшего.

5 мая к Идрису приехал друг из соседней деревни не с пустыми руками. Мужчины выпили, поговорили по душам, после чего друг отправился домой, а Идрис лёг спать. Ближе к полуночи друг вернулся с новой бутылкой, гостеприимный Идрис не стал отказывать в компании. По окончании застолья мужчины разошлись. Проснувшись, Идрис вышел на улицу и во дворе своего дома застал оперативную группу. Полицейские потребовали хозяина дома вернуть всё, что он украл с приятелем в магазине. Как потом узнал Идрис, ночью его товарищ ограбил местный магазин, а после распития не нашёл сил на дорогу домой и заночевал на сеновале во дворе, где его и отыскал участковый. Допросив Идриса, следователь вывел его в статус свидетеля.

Вероятно, тогда-то полицейские и обратили внимание на одинокого селянина, которого вряд ли кто-то хватится. Следующим же вечером два брата (сотрудники полиции. — News.ru) — Динар и Ленар Гафиятовы — вновь навестили мужчину и под предлогом доставки в отдел увезли за 70 км, в деревню Новое Дёмкино. Там, на ферме, проживают их престарелые родители.

На фото двое справа News.ru

В третьем часу ночи они добрались до конечной точки (фермы. — Ред.). Идриса разместили на старом диване в сарае, а через пару часов Динар с отцом разбудили пленника и определили фронт работ. Мужчина пытался сбежать, но дверь в его новом жилище оказалась скрипучей, а хозяйский дом находился в паре метров. Каждый раз, когда пленник собирался ускользнуть, из дома тут же доносились вопросы: «Куда пошёл?»

vk.com/dinar131091

vk.com/dinar131091

Со слов потерпевшего, за малейшее пререкание отец полицейских — Равиль Гафиятов — избивал узника. Идрис отмёл попытки побега под покровом ночи, так как охраняли его круглосуточно. Последней надеждой мужчины оставалась возможность рассказать соседям о беде, но с одной стороны проживали родственники Гафиятовых, а с другой — друзья. С ними и попытался завязать диалог Идрис, но ему пригрозили, что расскажут всё Гафиятову-старшему.

Один раз Равиль вышел ко мне (Идрису. — Ред.) с ножом и сказал: «Я тебе кишки сейчас выпущу, выброшу в лесу, и никто искать не будет», — вспоминает пленник.

Каждый день в 4 утра Гафиятовы будили мужчину и отправляли на работу. Трудиться приходилось много, в хозяйстве злополучного дома пять быков, четыре коровы, два телёнка, и всех приходилось обслуживать в одиночку.

Архив Олега Ормана

Я и огород копал, и овраг копал, кормил, поил скотину, навоз убирал, всё сам делал, — рассказывает Идрис.

Шанс на спасение у мужчины появился внезапно. 18 мая Ленар Гафиятов позвал его грузить дрова. Пленник заметил телефон в руках у полицейского и попросил дать позвонить. К Идрису якобы собирались приехать родственники, которых нужно было предупредить, что его нет дома. Гафиятов не раздумывая согласился. Узник позвонил сыну и попросил его связаться с тётей — своей сестрой Зухрой.

18 мая сестра «кипеж» подняла, меня искали всей деревней. Ну нет и нет — подали в розыск. Потом они (полицейские. — Ред.) повезли меня в отдел. Поднялись мы на третий этаж, и Динар протокол написал, как будто я в Альметьевском районе в деревне Урсала у какого-то Ильшата трактористом работаю. И поставь, говорит, вот сюда подпись. Динар у них в уголовном розыске работает, — вспоминает Идрис.

Через несколько дней пленнику велели вычистить канализацию. Но мужчина начал сопротивляться.

Я говорю, не буду я канализацию чистить, они говорят — будешь. Один схватил за руки, а другой лил кипятком из чайника. После этого они бинтом обмотали мне руки, и потом я так работал, — рассказывает бывший узник.

Тем временем сестра Идриса — Зухра — написала заявление в Следственный комитет. Тогда киднепперы вновь повезли мужчину домой, где он должен был показаться односельчанам на глаза, а затем вернуться в плен. Динар Гафиятов пригрозил пленнику, что сделает его соучастником в уголовном деле о краже спиртного из сельского магазина, если тот в условленное время не придёт к ним добровольно.

Они вручили мне телефон, закинули 50 рублей на симку и дали номер для связи. Сказали: «Походишь там по деревне пару дней, „посветишься“, и 29-го (мая 2019 года. — Ред.) ждём тебя в четыре часа на остановке», — вспоминает мужчина.

До 30 мая Идрис скрывался у родственников в родном Чулпаново, а затем сестра забрала его в Альметьевск, где мужчина уже устроился на работу.

Если причастность братьев к преступлению будет доказана, согласно статье 126 УК РФ (похищение человека. — Ред.) им грозит до 12 лет заключения.