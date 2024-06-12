Немецкая Uniper прекратит поставки газа от «Газпрома»

Фото: Panama Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press

Немецкая энергетическая компания Uniper заявила о прекращении поставок газа от «Газпрома». На сайте компании сказано, что контракт с «Газпром экспортом», который должен был действовать еще десять лет, расторгается после длительного арбитражного разбирательства.

Также суд постановил выплатить Uniper более €13 млрд компенсации за непоставку газа. Отмечается, что заявленный объем поставок по контракту составлял 250 ТВт/ч российского газа (порядка 24 млрд кубометров) в год. Известно, что поставки прекратились в конце лета 2022 года. Немецкая компания сочла нарушением контракта объявленный «Газпромом» форс-мажор.

Это решение обеспечивает юридическую ясность для Uniper, — приводятся на сайте слова гендиректора Uniper Майкла Льюиса.

Немецкая Uniper инициировала арбитражное разбирательство против российской компании «Газпром экспорт» в Международном арбитражном суде в ноябре 2022 года. Как сообщил Клаус-Дитер Мобах, который тогда был гендиректором Uniper, через суд планировалось возместить финансовый ущерб, нанесенный прекратившимися поставками из РФ. По его словам, речь идет об объемах газа, которые были согласованы с «Газпромом» по контракту, но не были поставлены, в результате чего компании пришлось «закупать замену по чрезвычайно высоким рыночным ценам».

В марте 2024 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил немецким трейдерам Uniper Global Commodities SE и Metha-Methanhandel GmbH продолжать разбирательство с «Газпром экспортом» в международном коммерческом арбитраже. Отмечается, что при нарушении требования компании будут обязаны выплатить €14,3 млрд в пользу «Газпрома».