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01 августа 2025 в 11:51

Компания из США оставила россиян без туалетной бумаги

Компания Kimberly-Clark прекратила выпуск продукции под маркой Kleenex в России

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Производитель гигиенических средств из США Kimberly-Clark (бренды Kotex, Huggies и другие) прекратил выпуск товаров под маркой Kleenex на заводе АО «Сыктывкар Тиссью Груп» в России, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку к отчету ООО «Кимберли-Кларк» по РСБУ за прошлый год. Решение принято еще в 2024 году, но официально об этом не сообщалось.

Директор «Сыктывкар Тиссью Груп» Александр Каган подтвердил изданию, что предприятие сейчас не занимается производством Kleenex. Он добавил, что ранее бумажные полотенца и туалетная бумага под этим брендом выпускались именно на СТГ.

У Kimberly-Clark остались в России другие производственные мощности. Компания выпускает подгузники Huggies и продукцию Kotex на своем заводе в Ступино Московской области. Товары с этого предприятия, помимо России, экспортируются в различные страны — от Белоруссии до ЮАР.

Ранее спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов в беседе с NEWS.ru заявил, что главным условием возвращения покинувших Россию западных компаний должно стать обязательство делиться технологиями. По его словам, такое требование должно предъявляться лишь к тем, кто ушел из страны, хлопнув дверью.

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