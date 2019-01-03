USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,289 $   Brent54.22 $ Bitcoin3,870.61 $
МОСКВА-2°C19:17
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Защита Уилана просит отпустить его под залог

Андрей Никеричев/АГН "Москва"

происшествия [ версия для печати ]

Защита обжаловала меру пресечения обвиняемому в шпионаже гражданину США Полу Уилану, заявил его адвокат Владимир Жеребёнков. Юрист направил апелляционную жалобу в Мосгорсуд.

В рамках жалобы защита требует изменить американцу меру пресечения на залог. Адвокат отметил, что вид и размер залога оставлены на усмотрение суда.

Жеребёнков уточнил, что Лефортовский суд Москвы санкционировал арест Уилана до 28 февраля, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что следствие предъявило обвинение в шпионаже гражданину США Полу Уилану. Задержанный заявил, что не признаёт выводов следователей.


#суд #шпионаж #залог #мосгорсуд #ПолУилан
самое читаемое
культура
Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети
культура
Музыкант — о причинах провала новогодних программ
Юрий Лоза: псевдокультура стала культурой


читайте также
общество 08:33, 3 января 2019
Пентагон раскрыл досье шпиона Уилана
общество 02:39, 3 января 2019
Источник: Уилана задержали с данными о секретном ведомстве
в мире 21:56, 2 января 2019
МИД Канады проверит гражданство Уилана
Лента новостей
общество 19:06
Дорожное движение в Москве затруднено из-за пешеходов
общество 19:06
Адвокат: задержанный шпион отнёсся к ситуации с юмором
спорт 19:04
«Барселона» замахнулась на чемпиона мира
общество 18:59
Вдова Дыховичного назвала место церемонии прощания с мужем
общество 18:59
Ограничить число кошек и собак в доме предложил депутат
Другие новости
происшествия 18:04
Спасатели ищут животных под завалами в Магнитогорске
происшествия 17:59
Спасательную операцию в Магнитогорске назвали уникальной
происшествия 17:52
Уилану предъявлено обвинение в шпионаже
происшествия 17:11
Подросток провалился в болото в Петербурге
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top