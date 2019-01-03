Защита Уилана просит отпустить его под залог

Защита обжаловала меру пресечения обвиняемому в шпионаже гражданину США Полу Уилану, заявил его адвокат Владимир Жеребёнков. Юрист направил апелляционную жалобу в Мосгорсуд.
В рамках жалобы защита требует изменить американцу меру пресечения на залог. Адвокат отметил, что вид и размер залога оставлены на усмотрение суда.
Жеребёнков уточнил, что Лефортовский суд Москвы санкционировал арест Уилана до 28 февраля, передаёт «Интерфакс».
Ранее News.ru писал, что следствие предъявило обвинение в шпионаже гражданину США Полу Уилану. Задержанный заявил, что не признаёт выводов следователей.