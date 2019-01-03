Уилану предъявлено обвинение в шпионаже

https://news.ru/storage/news/967eb778e61c6df1a22cae5879c51b12/94d27c04-c311-4c35-a8b0-e50a3a8a0aa0_850.jpg U.S. Marine Corps

Пол Уилан

Следствие предъявило обвинение в шпионаже гражданину США Полу Уилану. Задержанный заявил, что не признаёт выводов следователей.

Семья задержанного обратилась за помощью в Конгресс США, посольство США в РФ и Госдеп. Брат-близнец Уилана утверждает, что последний приехал в Москву на свадьбу к знакомым, передает «Интерфакс».

Как ранее писал News.ru, пентагон озвучил некоторые данные из досье шпиона Пола Уилана: тот служил в морской пехоте резервистом, причём исключительно на административно-хозяйственных должностях. Выдержки из личного дела гражданина США, задержанного в Москве, предоставила пресс-служба Корпуса морской пехоты.