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Уилану предъявлено обвинение в шпионаже

Пол Уилан U.S. Marine Corps

Пол Уилан

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Следствие предъявило обвинение в шпионаже гражданину США Полу Уилану. Задержанный заявил, что не признаёт выводов следователей.

Семья задержанного обратилась за помощью в Конгресс США, посольство США в РФ и Госдеп. Брат-близнец Уилана утверждает, что последний приехал в Москву на свадьбу к знакомым, передает «Интерфакс».

Как ранее писал News.ru, пентагон озвучил некоторые данные из досье шпиона Пола Уилана: тот служил в морской пехоте резервистом, причём исключительно на административно-хозяйственных должностях. Выдержки из личного дела гражданина США, задержанного в Москве, предоставила пресс-служба Корпуса морской пехоты. 


#россия #обвинение #шпионаж #ПолУилан
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