Пентагон раскрыл досье шпиона Уилана

https://news.ru/storage/news/9831f15324e5522aaf27bb8f1b7e5823/80310bd7-58f2-4ec2-9974-e7aecf32cf99_850.jpg U.S. Navy/ ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пентагон озвучил некоторые данные из досье шпиона Пола Уилана: тот служил в морской пехоте резервистом, причём исключительно на административно-хозяйственных должностях.

Выдержки из личного дела гражданина США, задержанного в Москве, предоставила пресс-служба Корпуса морской пехоты. Уилан поступил на службу 10 мая 1994 года, через 10 лет дослужился до звания штаб-сержанта, имеет награды, но не боевые, сообщает ТАСС со ссылкой на предоставленные изданию документы.

В январе 2008 года Уилан попал под трибунал из-за хищений, подробности о которых не разглашаются. И уже в марте американец был отстранён от службы в армии, а в декабре уволен из ВС окончательно «за неподобающее поведение» в должности рядового. Последнее место службы шпиона — база «Мирамар» в Калифорнии, где расквартировано крупное авиасоединение морской пехоты. Специальности, по которым работал Уилан, указаны от «клерка-администратора» до «администратора».

Дважды американца командировали в Ирак: в 2004 и 2006 годах. Пресс-служба Корпуса морской пехоты отдельно подчёркивает, что Уилан не является морпехом в отставке: «Это в корне неправильно его так называть», — заявил собеседник издания.

Брат арестованного — Дэвид Уилан проживает в Торонто. Он не стал распространяться насчёт судимостей Пола, его неоднократных поездок в Россию, в частности, последней — к кому-то «на свадьбу» в Москву. МИД Канады косвенного подтвердил, что замешанный в скандале американец имеет и канадское гражданство.

Ранее News.ru сообщал, что подозреваемый в шпионаже американский гражданин Пол Уилан был задержан ФСБ после получения флешки с гостайной. Речь шла о перечне сотрудников одного из секретных российских ведомств.