Женщина и ребёнок чудом спаслись в Магнитогорске

Тётя погибшего при взрыве бытового газа в Магнитогорске Виктора Воронцова Татьяна рассказала, что её племянница Лидия с ребёнком спаслись за мгновение до обрушения подъезда.
По её словам, звонок от родственницы раздался примерно в 06:10. Племянница прокричала в трубку, что их дом обрушился, а Виктор пропал, и попросила приехать.
Женщина уточнила, что при взрыве обрушилась половина квартиры.
«У них дочка 11 лет заболела. Он (Виктор) сказал ей (Лидии): „Ложись с ней в зале“. Он на Лидином месте спал», — рассказала она.
Татьяна сообщила, что сразу же обрушилась та часть квартиры, где спал Виктор. Вторая половина какое-то время держалась, благодаря чему женщине и ребёнку удалось перебраться на лестницу, после чего произошло обрушение.
«Бог второй раз жизнь дал. Спас жизнь ребенку, решив, что он там будет спать», — отметила родственница пострадавших.
Она добавила, что семья Виктора брала кредит на ремонт квартиры, которая теперь полностью разрушена, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что среди погибших при взрыве бытового газа в Магнитогорске опознали семью из Таджикистана. Среди них женщина и трое несовершеннолетних детей.