USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,288 $   Brent53.30 $ Bitcoin3,869.87 $
МОСКВА-2°C13:38
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Женщина и ребёнок чудом спаслись в Магнитогорске

vk.com/magnitogorsk_news

происшествия [ версия для печати ]

Тётя погибшего при взрыве бытового газа в Магнитогорске Виктора Воронцова Татьяна рассказала, что её племянница Лидия с ребёнком спаслись за мгновение до обрушения подъезда.

По её словам, звонок от родственницы раздался примерно в 06:10. Племянница прокричала в трубку, что их дом обрушился, а Виктор пропал, и попросила приехать.

Женщина уточнила, что при взрыве обрушилась половина квартиры.

«У них дочка 11 лет заболела. Он (Виктор) сказал ей (Лидии): „Ложись с ней в зале“. Он на Лидином месте спал», — рассказала она.

Татьяна сообщила, что сразу же обрушилась та часть квартиры, где спал Виктор. Вторая половина какое-то время держалась, благодаря чему женщине и ребёнку удалось перебраться на лестницу, после чего произошло обрушение.

«Бог второй раз жизнь дал. Спас жизнь ребенку, решив, что он там будет спать», — отметила родственница пострадавших.

Она добавила, что семья Виктора брала кредит на ремонт квартиры, которая теперь полностью разрушена, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что среди погибших при взрыве бытового газа в Магнитогорске опознали семью из Таджикистана. Среди них женщина и трое несовершеннолетних детей.


#ВЗРЫВ #спасение #магнитогорск #обрушение
самое читаемое
культура
Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети
происшествия
Опубликовано видео взрыва маршрутки в Магнитогорске


читайте также
общество 11:39, 3 января 2019
Спасённому в Магнитогорске младенцу стало лучше
происшествия 10:59, 3 января 2019
Семьям погибших в Магнитогорске выплатят по миллиону рублей
происшествия 10:23, 3 января 2019
Мародёр орудовал на развалинах дома в Магнитогорске
Лента новостей
в мире 13:31
Зрители Netflix устроили опасный челлендж в Сети
общество 13:29
«Академика Ломоносова» возьмёт под охрану Росгвардия
в мире 13:28
Талибы продолжают истребление афганских полицейских
происшествия 13:25
Началась выплата компенсаций пострадавшим в Магнитогорске
спорт 13:24
Пойманный на допинге Джонс превзошёл Нурмагомедова
Другие новости
происшествия 13:25
Началась выплата компенсаций пострадавшим в Магнитогорске
происшествия 12:59
Власти расследуют смерть консула Греции в Венесуэле
происшествия 12:56
Москвичка делилась с гостями наркотиками
происшествия 12:31
Огонь подбирается к газовым баллонам на пожаре в Москве
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top