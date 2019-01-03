Женщина и ребёнок чудом спаслись в Магнитогорске

https://news.ru/storage/news/21fa1153df894f0fef687894210f4ae5/b822a285-7756-4413-b8e1-d0c55ec05753_850.jpg vk.com/magnitogorsk_news

Тётя погибшего при взрыве бытового газа в Магнитогорске Виктора Воронцова Татьяна рассказала, что её племянница Лидия с ребёнком спаслись за мгновение до обрушения подъезда.

По её словам, звонок от родственницы раздался примерно в 06:10. Племянница прокричала в трубку, что их дом обрушился, а Виктор пропал, и попросила приехать.

Женщина уточнила, что при взрыве обрушилась половина квартиры.

«У них дочка 11 лет заболела. Он (Виктор) сказал ей (Лидии): „Ложись с ней в зале“. Он на Лидином месте спал», — рассказала она.

Татьяна сообщила, что сразу же обрушилась та часть квартиры, где спал Виктор. Вторая половина какое-то время держалась, благодаря чему женщине и ребёнку удалось перебраться на лестницу, после чего произошло обрушение.

«Бог второй раз жизнь дал. Спас жизнь ребенку, решив, что он там будет спать», — отметила родственница пострадавших.

Она добавила, что семья Виктора брала кредит на ремонт квартиры, которая теперь полностью разрушена, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что среди погибших при взрыве бытового газа в Магнитогорске опознали семью из Таджикистана. Среди них женщина и трое несовершеннолетних детей.