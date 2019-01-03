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Семья из Таджикистана погибла при взрыве в Магнитогорске

vk.com/nashmgn

происшествия [ версия для печати ]

Среди погибших при взрыве бытового газа в Магнитогорске опознали семью из Таджикистана. Среди них женщина и трое несовершеннолетних детей.

По словам таджикистанского генконсула в Екатеринбурге Сафара Сафарова, представители страны направляются в челябинскую больницу.

Он уточнил, что тела погибших планируется доставить на родину, передаёт ТАСС.

Как писал News.ru, ранее официальный представитель Минздрава Максим Радецкий сообщил, что состояние спасённого из-под завалов дома в Магнитогорске 10-месячного младенца Вани Фокина немного улучшилось.


#ВЗРЫВ #семья #Таджикистан #магнитогорск #обрушение
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