Водитель задавил людей в новогоднюю ночь в Токио

https://news.ru/storage/news/d8a848aded8d87c746929ef9dee8809e/fad51a28-0fba-4597-9c34-3a434b3a4e23_850.jpg Rodrigo Reyes Marin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Водитель авто специально задавил восемь человек в новогоднюю ночь в Токио. Мужчина, совершивший наезд, задержан.

Уже будучи в полицейском участке, мужчина в возрасте до 30 лет, как сообщают местные СМИ, заявил, что он совершил теракт. Он пытался скрыться, но был задержан в течение 20 минут, передают японские СМИ.

Среди пострадавших — один подросток, сообщает телеканал NHK. Он находится без сознания. Происшествие случилось у главного в Токио синтоистского храма, где японцы традиционно встречают Новый год.

Ранее News.ru сообщал, что наезд на людей в Лондоне возле здания британского парламента совершил Салих Хатер — иммигрант из Судана, получивший британское гражданство. Преступнику 29 лет.