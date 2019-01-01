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Водитель задавил людей в новогоднюю ночь в Токио

Rodrigo Reyes Marin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

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Водитель авто специально задавил восемь человек в новогоднюю ночь в Токио. Мужчина, совершивший наезд, задержан.

Уже будучи в полицейском участке, мужчина в возрасте до 30 лет, как сообщают местные СМИ, заявил, что он совершил теракт. Он пытался скрыться, но был задержан в течение 20 минут, передают японские СМИ.

Среди пострадавших — один подросток, сообщает телеканал NHK. Он находится без сознания. Происшествие случилось у главного в Токио синтоистского храма, где японцы традиционно встречают Новый год.

Ранее News.ru сообщал, что наезд на людей в Лондоне возле здания британского парламента совершил Салих Хатер — иммигрант из Судана, получивший британское гражданство. Преступнику 29 лет.


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