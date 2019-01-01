Власти уточнили количество раненных в Магнитогорске детей

Власти Челябинской области на утро 1 января уточнили, что детей среди пострадавших от взрыва дома в Магнитогорске нет. Все семь погибших — взрослые.
Из-под завалов на 7:00 по московскому времени извлечены 12 человек, пятеро из них спасены, семь — погибли. Среди пострадавших есть ребёнок, раненые доставлены в больницу.
Ранее News.ru сообщал, что взрыв в жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске полностью разрушил 25 квартир и ещё 10 — частично. Об этом на заседании оперативного штаба под председательством главы ведомства Евгения Зиничева сообщил представитель ГУ МЧС по Челябинской области.