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Власти уточнили количество раненных в Магнитогорске детей

gubernator74.ru

происшествия [ версия для печати ]

Власти Челябинской области на утро 1 января уточнили, что детей среди пострадавших от взрыва дома в Магнитогорске нет. Все семь погибших — взрослые.

Из-под завалов на 7:00 по московскому времени извлечены 12 человек, пятеро из них спасены, семь — погибли. Среди пострадавших есть ребёнок, раненые доставлены в больницу.

Ранее News.ru сообщал, что взрыв в жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске полностью разрушил 25 квартир и ещё 10 — частично. Об этом на заседании оперативного штаба под председательством главы ведомства Евгения Зиничева сообщил представитель ГУ МЧС по Челябинской области.


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