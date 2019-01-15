Ветхая Россия: здания в регионах разваливаются на глазах

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За прошедшие сутки в двух школах обвалился потолок

В школе Новоузенска Саратовской области обрушилась кровля. Ранее идентичная ситуация произошла в школе города Ишим Тюменской области. В обоих случаях чудом никто не пострадал. Кто ответственен за ветхость муниципальных построек и как часто они ремонтируются, разбирался News.ru.

По словам учеников, крыша в школе саратовской области обрушилась примерно в 8:30 утра. В пострадавшем крыле в момент обрушения никого не было, поэтому обошлось без жертв. Территорию быстро оцепили и вывели всех наружу. Площадь обвала составила 150 кв. м.

Александр Мартьянов/News.ru

Фотографировать место происшествия строго запрещают учителя. Зачастую, это делается, чтобы скрыть последствия некачественного ремонта, но в случае со школой № 8 Новоузенска ситуация иная. Согласно данным сервиса госзакупок, никакие ремонтные работы в учебном заведении не проводились как минимум с 2014 года.

«Школы — это региональный мандат, региональный бюджет. Во-первых, тут еще нужно учитывать, какой регион, бюджеты у всех разные. А регионы по понятным причинам в последнее время сосредоточены на зарплатах учителей. Может быть, в каких-то случаях, вопросы технического состояния помещений были выпущены из внимания» — считает Дмитрий Логинов, кандидат экономических наук. старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования.

На месте происшествия работает МЧС и МВД, занятия перенесены в другой корпус здания.

Александр Мартьянов/News.ru

Похожий инцидент случился 14 января в школе № 29 города Ишим. Там штукатурка обвалилась с потолка прямо во время перемены, чудом никто не пострадал. Первым делом детей попросили удалить все фото и видео.

Бывшие ученики школы утверждают, что ремонт в ней не делался десятилетиями, поэтому такие проблемы ожидаемы. Представители школы пояснили News.ru, что у организации два здания, в одном из которых капитальный ремонт производился в 2012 году, а во втором запланирован на весну-лето 2019 года. По словам представителя, в данный момент проходит конкурс по определению подрядчика. Однако, по данным портала госзакупок, капитальный ремонт в ишимской школе № 12 проводился весной 2018 года и обошелся учреждению в 550 тыс. рублей.

zakupki.gov

Закупка осуществлялась у единственного поставщика — ООО «Градстройпроект». Владеет фирмой некий Мозолевский Андрей Владимирович, который, по неподтвержденным данным, является братом экс-замначальника следственного отдела МО МВД России «Ишимский» Игоря Мозолевского — фигуранта коррупционного скандала 2015 года. Мозолевский со своим начальником обещали «решить вопрос» мужчины, устроившего смертельное ДТП, и засветились на видеорегистраторе. До тюрьмы дело так и не дошло, полицейским сделали выговор, а позже уволили. Сможет ли Мозолевский-строитель так же легко выйти сухим из воды покажет время. News.ru отправил обращение в ФСБ с просьбой проверить траты ишимской школы.