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Житель Краснодара угрожал взорвать баллон с газом в доме

Global Look Press/Luit Chaliha

происшествия [ версия для печати ]

Сотрудники полиции Краснодарского края задержали мужчину, который заперся в квартире и угрожал взорвать газовый баллон. Инцидент произошёл в посёлке Лорис в пятиэтажке.

По данным пресс-службы регионального главка МВД, сообщение о происшествии поступило примерно в 10:30 от местной жительницы.

«В результате проведённых мероприятий 41-летний местный житель был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что при осмотре квартиры задержанного был найден баллон с газом.

Ранее News.ru писал, что следователи и криминалисты провели первоначальный осмотр места взрыва газового баллона в одном из гаражей предприятия в Мурманской области. Инцидент произошёл в селе Ловозеро. Один человек погиб, ещё двое пострадали. По данным следствия, они перевозили ёмкость в автомобиле. 


#ВЗРЫВ #ГАЗ #краснодар #угрозы
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