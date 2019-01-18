Житель Краснодара угрожал взорвать баллон с газом в доме

https://news.ru/storage/news/9c0c3eec471a0a4861408e97b51df43e/7129c2d8-a4d5-48f2-9c66-847a9894095d_850.jpg Global Look Press/Luit Chaliha

Сотрудники полиции Краснодарского края задержали мужчину, который заперся в квартире и угрожал взорвать газовый баллон. Инцидент произошёл в посёлке Лорис в пятиэтажке.

По данным пресс-службы регионального главка МВД, сообщение о происшествии поступило примерно в 10:30 от местной жительницы.

«В результате проведённых мероприятий 41-летний местный житель был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что при осмотре квартиры задержанного был найден баллон с газом.

Ранее News.ru писал, что следователи и криминалисты провели первоначальный осмотр места взрыва газового баллона в одном из гаражей предприятия в Мурманской области. Инцидент произошёл в селе Ловозеро. Один человек погиб, ещё двое пострадали. По данным следствия, они перевозили ёмкость в автомобиле.