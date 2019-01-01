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Участники пьяной драки в Москве попали в больницу

Sergey Kovalev/Global Look Press

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Три человека, которые в нетрезвом состоянии затеяли драку, были доставлены в больницу. Инцидент произошёл в центре Москвы в районе пересечения улицы Антонова-Овсеенко и 1-го Красногвардейского проезда.

По данным пресс-службы столичного главка полиции, сообщения о потасовке начали поступать примерно в 23:30.

«В ходе драки двое неизвестных получили ножевые ранения, один — телесные повреждения, нарядами скорой медпомощи доставлены в медицинские учреждения», — сообщил представитель ведомства.

Ещё двух дебоширов доставили в отдел полиции, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что самолёт, который направлялся из Сочи в Москву, прервал полёт и экстренно приземлился в Воронеже. Причиной инцидента стал дебош на борту.


#москва #алкоголь #драка #БОЛЬНИЦА #новыйгод
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