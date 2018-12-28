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Туристический автобус подорван в Каире

Nameer Galal/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Автобус с туристами подорвали в Каире.

Трагедия случилась в районе пирамид в старом городе Гиза, который находится в 25 км к юго-западу от центра столицы, сообщил телеканал «Скай ньюс Арабия». 

По его информации, несколько человек погибли, также есть пострадавшие. Точное число туристов уточняется.  

Официальных заявлений властей Египта по поводу произошедшего пока не поступало. Российские дипломаты выясняют, могли ли в автобусе находиться граждане РФ.

По предварительным данным, автобус перевозил туристов из Восточной Азии.

На месте ЧП работают экстренные службы Египта. 

Как сообщал News.ru, тему полного возобновления авиасообщения президент России Владимир Путин обсудил со своим египетским коллегой в октябре. По словам Путина, египетская сторона делает всё необходимое для повышения безопасности полётов. Чартеры из России в Египет планировалось возобновить в начале 2019 года.


#терроризм #Египет #Каир
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