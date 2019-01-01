Тройное убийство произошло в канун Нового года в Магадане

https://news.ru/storage/news/741231fe68d51472c13e08e27dbc7338/3e026cb7-43f4-4dc7-b256-8f9204ad2610_850.jpg Андрей Любимов/АГН "Москва"

Сотрудники СУ СКР по Магаданской области возбудили уголовное дело по факту обнаружения трёх тел с признаками насильственной смерти в столице региона. Трупы двух мужчин 1959 и 1983 годов рождения и женщины 1988 года рождения с многочисленными колото-резаными ранами находились в квартире одного из многоквартирных домов по улице Портовой.

Страшную находку правоохранители сделали 31 декабря 2018 года. На место происшествия выезжали заместитель руководителя следственного управления, руководитель следственного отдела по городу Магадану, руководитель отдела криминалистики и следователи-криминалисты следственного управления, сотрудники уголовного розыска и экспертно-криминалистического центра УМВД России по области.

В настоящее время проведён осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает сайт регионального СУ СКР.

Ранее News.ru писал, что три человека были обнаружены мёртвыми в квартире в городе Винница на Украине. В том же помещении сотрудники украинской полиции нашли раненую девочку, которая позднее скончалась в больнице.