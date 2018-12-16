Вертолёт совершил жёсткую посадку под Томском

При жёсткой посадке вертолёта МИ-8 в Томской области три человека получили лёгкие травмы
«На борту находились 25 человек, из них 22 — вахтовики, трое — экипаж вертолета. В результате происшествия травмы легкой степени получили три человека», — сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Спасители сообщают, что причиной аварии стала поломка шасси.
Как ранее писал News.ru, украинский многоцелевой истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку при выполнении плановых полётов в Житомирской области. В результате крушения погиб лётчик.