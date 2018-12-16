Вертолёт совершил жёсткую посадку под Томском

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При жёсткой посадке вертолёта МИ-8 в Томской области три человека получили лёгкие травмы

«На борту находились 25 человек, из них 22 — вахтовики, трое — экипаж вертолета. В результате происшествия травмы легкой степени получили три человека», — сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Спасители сообщают, что причиной аварии стала поломка шасси.

Как ранее писал News.ru, украинский многоцелевой истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку при выполнении плановых полётов в Житомирской области. В результате крушения погиб лётчик.