https://static.news.ru/photo/3e35c138-ab65-11e9-a160-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Участок трассы федерального значения Чита-Хабаровск закрыт для проезда в районе Сковородино Амурской области из-за размыва дорожного полотна.

Размыт участок шириной и длиной десять метров, глубина образовавшейся ямы составляет примерно два метра. В провал угодил автомобиль Toyota Vitz, его пассажир и водитель госпитализированы, передаёт « Интерфакс ».

Как писал News.ru ранее, мощные ливни, прошедшие в Приамурье 16 и 17 июля, привели к подтоплению более сотни домов. Кроме того, пострадали шесть детских садов, две школы и автодороги.