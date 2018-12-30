Свердловские полицейские изъяли 85 кг наркотиков

https://news.ru/storage/news/73cca49b7abc9236073f26b4cb9a74ca/d9c2f4aa-5995-4b92-a918-5d8d6c785d77_850.jpg ГУ МВД России по Свердловской области

Сотрудники ГУ МВД России по Свердловской области вместе с представителями ГУФСИН пресекли крупнейший за последние годы канал поставки синтетических наркотиков.

В ходе спецоперации сыщики изъяли 85 кг опасного зелья, которое по ценам чёрного рынка оценивается в 3 млрд 400 млн рублей», — сообщил пресс-секретарь регионального управления МВД Валерий Горелых.

Оперативники вышли на след наркодилера в августе, он почти год работал курьером интернет-магазина, наркотики привозил из Москвы, хранил их в арендуемых квартирах, затем перевозил на склад в Екатеринбурге.

Экспертиза показала, что изъятое вещество — высококонцентрированное наркотическое средство, из одного его грамма можно изготовить 20 доз курительных смесей. Конфискованного хватило бы на 1,5 млн доз. Реализовывался смертельный товар практически по всему Уральскому региону и Сибири.

Ранее News.ru писал, что в Турции на КПП города Ипсала на границе с Грецией сотрудники таможенной службы обнаружили в грузовике рекордное количество марихуаны — 1,524 тонны. По словам представителей ведомства, на КПП проходили проверку два грузовика одной компании. Заявлено было, что они перевозили сою. Поэтому первый грузовик пересёк границу без проблем. Рентгеновский скрининг второй машины показал наличие в ней постороннего груза.