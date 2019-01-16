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Столичным водителям советуют объезжать улицу Ферганскую

twitter.com/gucodd

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Водителям рекомендуется объезжать участок улицы Ферганской на юго-востоке Москвы в связи с работами после перекрытия из-за проседания грунта. Об этом сообщили в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

«На ул. Ферганская все еще ведутся работы. Движение открыто по одной полосе, автомобилистов и городской транспорт пропускают поочередно — сначала одно направление, потом другое. Лучше объезжать данный участок по ул. Академика Скрябина и Сормовскому проезду», — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Как писал News.ru, утром 15 января на Ферганской улице треснул асфальт и образовалось проседание грунта около десяти метров в диаметре и полметра шириной. Участок от пересечения с улицей Академика Скрябина до Сурского проезда необходимо объезжать по Сормовскому проезду.


#москва #дороги
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