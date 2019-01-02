USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,285 $   Brent53.25 $ Bitcoin3,840.78 $
МОСКВА-3°C12:57
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Ещё одного погибшего нашли в Магнитогорске

Магнитогорск/vk.com

происшествия [ версия для печати ]

Число погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске продолжает расти. Вслед за ребёнком спасатели извлекли из-под обломков тело мужчины.

Таким образом, количество жертв, чья смерть официально подтверждена, достигло 18 человек. Среди них — двое детей.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этаж. Шестеро человек, в том числе двое детей, госпитализированы. Судьба ещё 23 жильцов дома остаётся неизвестной.


#взрывы #магнитогорск #обрушения #челябинскаяобласть
самое читаемое
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США
происшествия
Президент побывал на месте трагедии
Что сделано Путиным в Магнитогорске


читайте также
происшествия 12:20, 2 января 2019
Спасатели нашли тело ребёнка под завалами в Магнитогорске
происшествия 11:13, 2 января 2019
Попугая спасли на руинах рухнувшего дома в Магнитогорске
происшествия 11:07, 2 января 2019
Число погибших в Магнитогорске постоянно растёт
Лента новостей
происшествия 12:56
Определены сроки похорон жертв ЧП в Магнитогорске
общество 12:52
Россияне выиграли миллиард в новогоднем «Русском лото»
общество 12:45
Владимир Путин поздравил с днём рождения Юрия Григоровича
оружие 12:43
«Коалиция-СВ» сможет обрушить на врага шквал снарядов
спорт 12:37
Испанцы обесценили Роналду
Другие новости
происшествия 12:56
Определены сроки похорон жертв ЧП в Магнитогорске
происшествия 12:20
Спасатели нашли тело ребёнка под завалами в Магнитогорске
происшествия 11:51
Скворцова рассказала о лечении младенца из Магнитогорска
происшествия 11:49
Охранник магазина подозревается в убийстве вора в Уфе
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top