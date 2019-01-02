Ещё одного погибшего нашли в Магнитогорске

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Число погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске продолжает расти. Вслед за ребёнком спасатели извлекли из-под обломков тело мужчины.

Таким образом, количество жертв, чья смерть официально подтверждена, достигло 18 человек. Среди них — двое детей.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этаж. Шестеро человек, в том числе двое детей, госпитализированы. Судьба ещё 23 жильцов дома остаётся неизвестной.