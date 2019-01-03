USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,288 $   Brent53.30 $ Bitcoin3,904.86 $
МОСКВА-3°C07:17
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Спасатели нашли новых погибших под завалами в Магнитогорске

МЧС РФ/РИА Новости

происшествия [ версия для печати ]

Тела ещё нескольких человек извлекли спасатели из-под завалов обрушившегося подъезда дома в Магнитогорске. Общее количество погибших достигло 37 человек, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Число погибших 37. Пол последнего извлечённого из-под завалов не определён», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Чуть ранее в МЧС сообщили об извлечении тел двух женщин и одного мужчины.

Как писал News.ru, ранее мужчина и женщина рассказали, как им удалось самостоятельно выбраться из рухнувшего после взрыва дома в Магнитогорске. По словам семейной пары, они перебирались с балкона на балкон.


#мчс #спасатели #погибшие #магнитогорск #челябинскаяобласть
самое читаемое
культура
Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети
происшествия
Опубликовано видео взрыва маршрутки в Магнитогорске


читайте также
происшествия 06:35, 3 января 2019
Издание: к магнитогорской трагедии причастны боевики ИГ
в мире 04:49, 3 января 2019
Иран соболезнует в связи с трагедией в Магнитогорске
общество 21:44, 2 января 2019
Авиакомпании бесплатно доставят родственников в Магнитогорск
Лента новостей
оружие 06:48
Реактивные системы залпового огня развернут США на Окинаве
происшествия 06:35
Издание: к магнитогорской трагедии причастны боевики ИГ
в мире 06:06
Глава Пентагона назвал Китай главным противником США
происшествия 05:45
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом под Тулой
общество 05:12
Телеканал назвал причину смерти Криса Кельми
Другие новости
происшествия 06:35
Издание: к магнитогорской трагедии причастны боевики ИГ
происшествия 05:45
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом под Тулой
происшествия 01:35
Труп мужчины обнаружили на юго-востоке Москвы
происшествия 01:17
Четыре девушки погибли в ДТП под Москвой
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top