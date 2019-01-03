Спасатели нашли новых погибших под завалами в Магнитогорске

Тела ещё нескольких человек извлекли спасатели из-под завалов обрушившегося подъезда дома в Магнитогорске. Общее количество погибших достигло 37 человек, сообщили в пресс-службе МЧС.
«Число погибших — 37. Пол последнего извлечённого из-под завалов не определён», — цитирует ТАСС представителя ведомства.
Чуть ранее в МЧС сообщили об извлечении тел двух женщин и одного мужчины.
Как писал News.ru, ранее мужчина и женщина рассказали, как им удалось самостоятельно выбраться из рухнувшего после взрыва дома в Магнитогорске. По словам семейной пары, они перебирались с балкона на балкон.