https://static.news.ru/photo/7763a50a-94be-11e9-ab26-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/mchshmao

Около 500 человек были эвакуированы из-за возгорания в крупнейшем в Сургуте торговом центре «Аура». В результате происшествия никто не пострадал.

Пожарные прибыли на место ЧП в течение пяти минут с момента вызова. Они обнаружили, что в одном из помещений горит обшивка. Первичными средствами пожаротушения огонь был ликвидирован, сообщается на сайте главка МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу.

В настоящее время специалисты устанавливают причины возникновения пожара.

Ранее News.ru писал о возгорании на территории музейного комплекса Измайловского кремля в Москве. Предполагается, что причиной мог стать окурок, попавший в скопление тополиного пуха.