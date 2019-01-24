СМИ сообщили о задержании мэра Нефтеюганска

Сотрудники спецслужб задержали мэра Нефтеюганска Сергея Дегтярёва. Его подозревают в превышении должностных полномочий и получении взятки.
О задержании градоначальника сообщил портал URA.Ru со ссылкой на свои источники. Однако в пресс-службе мэрии информацию опровергли. Там заявили, что глава города находится на рабочем месте. Дегтярёв на телефонные звонки не отвечает, пишет издание.
Между тем паблик «Голос Нефтеюганска» в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что Дегтярёв якобы может быть причастен к махинациям, связанным с перепродажей земельного участка под строительство торгового центра. Речь идёт о сотнях миллионов рублей.
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