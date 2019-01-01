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Скорая помощь попала в ДТП в Екатеринбурге

Sergey Kovalev/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

ДТП произошло на улице 8 Марта в Екатеринбурге, сообщает городское ОГИБДД. Автомобиль скорой помощи столкнулся с легковой машиной BMW.

По данным полиции, столкновение произошло в тот момент, когда специальная техника выезжала с территории, прилегающей к дому № 205. В результате пострадали три сотрудника скорой.

В настоящий момент решается вопрос об их госпитализации, передаёт URA.RU.

Ранее News.ru писал, что один человек погиб и ещё 11 пострадали в ДТП с большегрузом в Свердловской области. Инцидент произошёл на трассе Пермь — Екатеринбург. По данным Госавтоинспекции, водитель грузовика МАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя фурами и легковыми автомобилями Hyundai, Mitsubishi, Renault Kaptur, Renault Megan.


#екатеринбург #ДТП #скораяпомощь
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