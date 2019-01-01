Скорая помощь попала в ДТП в Екатеринбурге

https://news.ru/storage/news/a2fb540a792cb1b662647acadae3230d/66a6da8c-0b4b-45c0-beda-81d8a8c9ea97_850.jpg Sergey Kovalev/Global Look Press

ДТП произошло на улице 8 Марта в Екатеринбурге, сообщает городское ОГИБДД. Автомобиль скорой помощи столкнулся с легковой машиной BMW.

По данным полиции, столкновение произошло в тот момент, когда специальная техника выезжала с территории, прилегающей к дому № 205. В результате пострадали три сотрудника скорой.

В настоящий момент решается вопрос об их госпитализации, передаёт URA.RU.

Ранее News.ru писал, что один человек погиб и ещё 11 пострадали в ДТП с большегрузом в Свердловской области. Инцидент произошёл на трассе Пермь — Екатеринбург. По данным Госавтоинспекции, водитель грузовика МАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя фурами и легковыми автомобилями Hyundai, Mitsubishi, Renault Kaptur, Renault Megan.