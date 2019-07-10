Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения в особо крупном размере у Московского метрополитена. Дело также возбуждено по статье «Халатность».
По информации следствия, сотрудники АО «Триада-Холдинг» в 2013–2014 годы похитили деньги для работ по ликвидации течи в одном из перегонов и причинили ущерб ГУП «Московский метрополитен».
Следователи также проверят действия сотрудников ГУПа, которые допустили халатность.
Следователи проводят ряд следственных действий для установления всех обстоятельств совершённого преступления, а также причастных к нему лиц. Расследование продолжается, — передаёт слова старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлии Ивановой РИА Новости.
Как ранее писал News.ru, мошенник заработал свыше 1,5 млн рублей на жителях Нижнего Тагила Свердловской области.