Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Башкортостане в ведре с водой утонул годовалый мальчик. Несчастный случай произошёл в одном из частных жилых домов в селе Иглино.

Как сообщают «Вести-Башкортостан», пока мать занималась домашним хозяйством, ребёнок подполз к ведру с водой, которое стояло в кухне. Мальчик пытался дотянуться до края, перевернулся и упал вниз головой. Он захлебнулся...