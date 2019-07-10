Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения в особо крупном размере у Московского метрополитена. Дело также возбуждено по статье «Халатность».

По информации следствия, сотрудники АО «Триада-Холдинг» в 2013–2014 годы похитили деньги для работ по ликвидации течи в одном из перегонов и причинили ущерб ГУП «Московский метрополитен».

Следователи также проверят действия сотрудников ГУПа, которые допустили халатность.

Следователи проводят ряд следственных действий для установления всех обстоятельств совершённого преступления, а также причастных к нему лиц. Расследование продолжается, — передаёт слова старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлии Ивановой РИА Новости.

Как ранее писал News.ru, мошенник заработал свыше 1,5 млн рублей на жителях Нижнего Тагила Свердловской области.

 

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