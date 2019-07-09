Мошенник заработал свыше 1,5 млн рублей на жителях Нижнего Тагила Свердловской области.
Согласно расследованию МУ МВД РФ «Нижнетагильское», 30-летний мужчина звонил родственникам, «пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии», представлялся сотрудником областной Госавтоинспекции и требовал вознаграждение в обмен на «свободу виновного».
В основном жертвами мошенника были пенсионеры, которые отдавали за жизнь внуков и детей все накопленные деньги. На данный момент известно о 28 эпизодов мошенничества.
Мужчина был задержан ещё в 2017 году. Кировский суд Екатеринбурга назначил ему семь лет тюремного заключения. Однако следователи продолжили поиск пострадавших и возбудили ещё одно уголовное дело, сообщается
Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Нижнетагильский районный суд, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее эксперты назвали способы кражи денег с банковских счетов россиян. Согласно докладу, чаще всего остаться без денег рискуют пользователи мобильных устройств. Этому способствует низкая киберграмотность населения, банальная неосторожность пользователей и кража гаджетов, а почти 60% несанкционированных списаний с карт россиян происходит при помощи психологических приёмов, писал News.ru.