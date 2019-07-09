https://static.news.ru/photo/9e719c4c-a22e-11e9-ac8a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мошенник заработал свыше 1,5 млн рублей на жителях Нижнего Тагила Свердловской области.

Согласно расследованию МУ МВД РФ «Нижнетагильское», 30-летний мужчина звонил родственникам, «пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии», представлялся сотрудником областной Госавтоинспекции и требовал вознаграждение в обмен на «свободу виновного».

В основном жертвами мошенника были пенсионеры, которые отдавали за жизнь внуков и детей все накопленные деньги. На данный момент известно о 28 эпизодов мошенничества.

Мужчина был задержан ещё в 2017 году. Кировский суд Екатеринбурга назначил ему семь лет тюремного заключения. Однако следователи продолжили поиск пострадавших и возбудили ещё одно уголовное дело, сообщается на сайте МВД.

Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Нижнетагильский районный суд, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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