https://static.news.ru/photo/68fcfba7-aaa0-4cba-ae6f-7eeaa44dd8fe_1024.jpg Фото: pixabay.com

Эксперты Центробанка назвали основные методы похищения средств с банковских счетов россиян. Согласно докладу, представленному на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, чаще всего остаться без денег рискуют пользователи мобильных устройств. Этому способствует низкая киберграмотность населения, банальная неосторожность пользователей и кража гаджетов.

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на компанию Zecurion, почти 60% несанкционированных списаний с карт россиян происходит при помощи психологических приёмов.

При этом мошенники практически всегда действуют по единой схеме: звонят жертвам от имени сотрудников банка и сообщают об обнаружении подозрительной активности. Для предотвращения несанкционированного списания денег с карты мошенники просят назвать личные данные и коды доступа, а затем выводят все средства со счетов доверчивых граждан. Только в июне текущего года таким способом у 17 москвичей было украдено около 6 млн рублей.

Тенденция плохая, каждый месяц фиксируем всё больше и больше случаев, — рассказал изданию зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Ранее News.ru писал о том, что ЦБ РФ создал рабочую группу из представителей различных банков, которая подготовит информационные материалы о противодействии киберпреступникам. Механизмы предотвращения мошенничества разработают после составления «портретов жертв», информация будет подготовлена с учётом специфики разных категорий граждан. В 2018 году злоумышленники похитили с банковских карт россиян 1,4 млрд рублей, что на 44% больше, чем годом раньше.