https://static.news.ru/photo/6d2a57ca-ae3e-11e9-9ca1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Следственный комитет РФ в ближайшее время доложит Владимиру Путину по результатам расследования гибели детей в палаточном лагере в Хабаровском крае, заявил президент России.

МЧС уже приняло решение о дополнительном контроле за детскими оздоровительными учреждениями, в том числе, и над палаточными лагерями, — сказал Путин.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о необходимости перевезти детей из лагеря «Холдоми» в другой центр отдыха. С соответствующей просьбой она обратилась к директору всероссийского детского центра «Океан» в Приморье.

В настоящее время в лагере «Холдоми» остаются 135 детей, все они размещены в стационарных корпусах.

Власти Хабаровского края закрывают лагерь "Холдоми" после гибели четырёх детей во время пожара. На месте работают сотрудники МЧС и штатные психологи. В Хабаровском крае объявлен трёхдневный траур.

Пожар произошел в ночь на вторник, 23 июля. На месте погибла 11-летняя девочка, еще трое детей умерли в больнице. На данный момент известно о восьми пострадавших детях.

В настоящее время ведётся расследование. Были задержаны директор организации, которой принадлежит комплекс «Холдоми», Виталий Бурлаков и директор самого лагеря Максим Кузнецов.

Кроме того, уголовное дело о халатности возбуждено в отношении главы отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева, писал News.ru.