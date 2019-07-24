https://static.news.ru/photo/d4c58078-ae3c-11e9-89b3-fa163e074e61_1024.jpg Анна Кузнецова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова считает необходимым перевезти детей из лагеря «Холдоми» в другой центр отдыха. С соответствующей просьбой она обратилась к директору всероссийского детского центра «Океан» в Приморье.

Детям, которые стали очевидцами этого страшного происшествия, необходим не просто полноценный отдых, но и реабилитация, помощь квалифицированных специалистов и психологов, — сказала Кузнецова.

По её словам, благодаря педагогам, работающим в «Океане» детская жизнь быстрее вернётся в нормальное русло.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Всероссийский детский центр «Океан» — учреждение дополнительного образования и отдыха детей круглогодичного типа. Расположен в 20 км от Владивостока на берегу Японского моря в бухте Емар.

В настоящее время в лагере «Холдоми» остаются 135 детей, все они размещены в стационарных корпусах.

Власти Хабаровского края закрывают лагерь «Холдоми» после гибели четырёх детей во время пожара, на месте работают сотрудники МЧС и штатные психологи. В Хабаровском крае объявлен трёхдневный траур, информирует «Интерфакс».

Пожар произошёл в ночь на вторник, 23 июля. На месте погибла 11-летняя девочка, еще трое детей умерли в больнице. Число пострадавших детей возросло до восьми.

На данный момент ведётся расследование, в ходе которого были задержаны директор организации, которой принадлежит комплекс «Холдоми», Виталий Бурлаков и директор самого лагеря Максим Кузнецов.

Кроме того, уголовное дело о халатности возбуждено в отношении главы отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева, писал News.ru.