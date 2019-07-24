https://static.news.ru/photo/e9e5fbea-ae32-11e9-a9cf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 27.mchs.gov.ru

Власти Хабаровского края закрывают лагерь «Холдоми» после гибели четырёх детей во время пожара, сообщила министр образования региона Алла Кузнецова.

По словам Кузнецовой, всех детей уже вывозят из лагеря. На месте работают сотрудники МЧС и штатные психологи. В Хабаровском крае объявлен трёхдневный траур, информирует « Интерфакс ».

Пожар произошел в ночь на вторник, 23 июля. На месте погибла 11-летняя девочка, еще трое детей умерли в больнице. Число пострадавших детей возросло до восьми.

На данный момент ведётся расследование, в ходе которого были задержаны директор организации, которой принадлежит комплекс «Холдоми», Виталий Бурлаков и директор самого лагеря Максим Кузнецов.

Кроме того, уголовное дело о халатности возбуждено в отношении главы отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева, писал News.ru.