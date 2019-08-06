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Площадь лесных пожаров по состоянию на утро среды, 7 августа, в Красноярском крае составила 880 тысяч га. Во вторник, 6 августа, в аналогичное время горело 826,5 тысячи га леса.

По оперативной информации на 12:00 (08:00 мск), 7 августа на территории края действует лесных пожаров — 111, на общей площади 879,62 тыс. га, — говорится в сводке регионального лесопожарного центра....