Фото: nac.gov.ru

Силовики в Малгобекском районе Ингушетии уничтожили боевика, который планировал террористический акт. При нём были обнаружены готовая к применению самодельная взрывчатка, оружие и боеприпасы.

В Ингушетии проведена контртеррористическая операция, в ходе которой нейтрализован бандит, планировавший совершить теракт, — передаёт сообщение Национального антитеррористического комитета (НАК) ТАСС.

Погибший собирался выехать в Сирию и занимался вербовкой.

Как сообщает «Интерфакс», боевиком оказался 38-летний местный житель.

Как ранее писал News.ru, приговор 26-летнему иностранцу-разнорабочему по делу о финансировании терроризма огласил Московский окружной военный суд на выездном заседании в Череповце в Вологодской области.

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