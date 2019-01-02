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Ребёнок стал жертвой ДТП в Ленинградской области

ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

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Четыре человека погибли при ДТП в Лодейнопольском районе Ленинградской области. Жертвой аварии в том числе стал ребёнок.

По словам представителя регионального управления ГИБДД, инцидент произошёл на 206-м км трассы «Кола».

«Женщина-водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, по невыясненным обстоятельствам выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем KIA», — сообщил он.

Правоохранитель уточнил, что за рулём второй машины находился мужчина 1983 года рождения.

В результате аварии водитель ВАЗа и 18-летний пассажир скончались на месте. Второй участник ДТП тяжело ранен, а ехавшие с ним женщина 1960 года рождения и десятилетний ребёнок погибли, передаёт РИА Новости.

Ранее источники News.ru сообщили, что два человека пострадали в результате ДТП в Москве. Инцидент произошёл на 91-м километре МКАД. 


#ДТП #авария #Ленинградскаяобласть
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