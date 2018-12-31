Путин призвал россиян помянуть жертв взрыва в Магнитогорске

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске. Глава государства попросил соотечественников проявить сочувствие и помянуть жертв трагедии.

Российский лидер потребовал обеспечить безопасность в районе обрушения и оказать всю необходимую помощь родственникам пострадавших, пишет РЕН ТВ. Одна из стен жилого здания на проспекте Карла Маркса находится в аварийном состоянии.

Ранее News.ru публиковал список пропавших жильцов повреждённого дома, составленный МЧС. На связь не выходят восемь человек: Дмитрий и Людмила Кремлёвы, Ильмис Сагадатов, Людмила Шарифулина, Александр Игнатьев, Марина Васильевна, Виктор Воронцов и Анастасия Крамаренко.