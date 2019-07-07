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Громкий скандал разгорается в Ярославской области. Приехавшие с проверкой сотрудники отдела по делам несовершеннолетних обнаружили во дворе жилого дома пятилетнего ребёнка, привязанного к столбу за шею.

Инцидент произошёл в селе Юрьевском. По данным соседей многодетных родителей, пара переехала из Москвы и воспитывает восьмерых детей, один из которых — родной. Проверяющие были шокированы увиденным, однако сами родители не нашли ничего плохого в таком методе воспитания. По словам опекунов, у мальчика гиперактивность, от него неоднократно отказывались другие приёмные родители, передаёт URA.RU .

В настоящее время все дети из семьи изъяты. Старшие размещены в реабилитационном центре, младшие — в Доме малютки при местной больнице.

Ранее News.ru писал, что 7-летнюю девочку с многочисленными травмами доставили в одну из больниц Ингушетии. Врачи нашли на её теле застарелые следы порезов, ссадины и ушибы. По подозрению в избиении была задержана родная тётя ребёнка, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.