Пожар вспыхнул на складе в Благовещенске

https://news.ru/storage/news/bc3def0c936d22b185202af3ce2efc95/d54cddaa-a6e9-4915-b8e2-9c45f12afd6f_850.jpg В ГУ МЧС России по Амурской области

Складское помещение горит на улице Театральной в Благовещенске. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Площадь возгорания составляет 1250 кв.м. В борьбе с огнём задействованы 25 человек и восемь единиц техники.

На месте происшествия работает лаборатория для замера проб воздуха, предельно допустимая концентрация вредных веществ не зарегистрирована, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Амурской области.

Ранее News.ru писал о пожаре, который начался после взрыва в гаражном кооперативе на северо-востоке Москвы. В результате ЧП погиб один человек. Кроме того, было разрушено восемь гаражей и повреждено ещё более двух десятков, а также пострадали 11 автомобилей.