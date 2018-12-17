Московскому кафе грозит обрушение из-за пожара

https://news.ru/storage/news/bbff6a1001b0630bf104eaacd25b1a27/999a5c2a-15a2-4dbc-a665-f4af7ac629df_850.jpg vk.com/mosmchs эксклюзивы

Заведение общественного питания загорелось в центре Москвы. Очевидцы рассказали о плотном задымлении и открытом огне по адресу: улица Сретенка, дом 24.

Как сообщили News.ru источники в правоохранительных органах, огнём охвачена пристройка к одному из расположенных там кафетериев. По предварительным данным, речь идёт о кафе «Натахтари». Из здания вывели всех посетителей.

«Началось обрушение конструкций. Создаётся штаб пожаротушения. Ведётся ликвидация», — сообщили News.ru источники.

На место происшествия прибыло большое количество пожарных расчётов. Автомобильное движение по Сретенке практически парализовано.

По информации на 19:30, пожар был потушен. Площадь возгорания составила 35 квадратных метров.

Ранее News.ru писал о ссоре двух жителей столицы, в ходе которой один из спорщиков расстрелял оппонента из травматического пистолета. Был объявлен план «Перехват».