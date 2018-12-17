Московскому кафе грозит обрушение из-за пожара

Заведение общественного питания загорелось в центре Москвы. Очевидцы рассказали о плотном задымлении и открытом огне по адресу: улица Сретенка, дом 24.
Как сообщили News.ru источники в правоохранительных органах, огнём охвачена пристройка к одному из расположенных там кафетериев. По предварительным данным, речь идёт о кафе «Натахтари». Из здания вывели всех посетителей.
«Началось обрушение конструкций. Создаётся штаб пожаротушения. Ведётся ликвидация», — сообщили News.ru источники.
На место происшествия прибыло большое количество пожарных расчётов. Автомобильное движение по Сретенке практически парализовано.
По информации на 19:30, пожар был потушен. Площадь возгорания составила 35 квадратных метров.
Ранее News.ru писал о ссоре двух жителей столицы, в ходе которой один из спорщиков расстрелял оппонента из травматического пистолета. Был объявлен план «Перехват».