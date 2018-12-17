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Жителя Москвы расстреляли из «травмата»

vk.com/rosgvard_official эксклюзивы

происшествия [ версия для печати ]

Ожесточённый спор двух жителей Москвы закончился дракой с применением оружия. В ходе конфликта один из спорщиков расстрелял своего оппонента из травматического пистолета, сообщают источники News.ru.

Инцидент произошёл на северо-востоке столицы, в районе дома 9, корп. 1 по улице Академика Королёва. После произошедшего стрелявший скрылся на легковом автомобиле «Мерседес-Бенц» зелёного цвета. Сейчас его разыскивают правоохранители. Введён план «Перехват».

Ранее News.ru сообщал, что в центре Москвы мужчина напал на прохожего с ножом. После нападения он также скрылся на автомобиле, его разыскивала полиция.


#москва #нападение #оружие
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