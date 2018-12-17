Жителя Москвы расстреляли из «травмата»

https://news.ru/storage/news/c6a5284c9602f350b8c15ef547e58e50/26849789-8b90-43e4-8a25-c274c342b51f_850.jpg vk.com/rosgvard_official эксклюзивы

Ожесточённый спор двух жителей Москвы закончился дракой с применением оружия. В ходе конфликта один из спорщиков расстрелял своего оппонента из травматического пистолета, сообщают источники News.ru.

Инцидент произошёл на северо-востоке столицы, в районе дома 9, корп. 1 по улице Академика Королёва. После произошедшего стрелявший скрылся на легковом автомобиле «Мерседес-Бенц» зелёного цвета. Сейчас его разыскивают правоохранители. Введён план «Перехват».

Ранее News.ru сообщал, что в центре Москвы мужчина напал на прохожего с ножом. После нападения он также скрылся на автомобиле, его разыскивала полиция.