Жителя Москвы расстреляли из «травмата»

Ожесточённый спор двух жителей Москвы закончился дракой с применением оружия. В ходе конфликта один из спорщиков расстрелял своего оппонента из травматического пистолета, сообщают источники News.ru.
Инцидент произошёл на северо-востоке столицы, в районе дома 9, корп. 1 по улице Академика Королёва. После произошедшего стрелявший скрылся на легковом автомобиле «Мерседес-Бенц» зелёного цвета. Сейчас его разыскивают правоохранители. Введён план «Перехват».
Ранее News.ru сообщал, что в центре Москвы мужчина напал на прохожего с ножом. После нападения он также скрылся на автомобиле, его разыскивала полиция.