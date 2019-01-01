Поток звонков после ЧП в Магнитогорске принимает МЧС

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ЧП в Магнитогорске вызвало шквал звонков на горячую линию МЧС из разных городов России. Люди хотят знать, что случилось с их близкими, знакомыми.

Всего на горячую линию ведомства поступило полторы тысячи звонков. Звонят не только местные, но и жители других регионов России.

«Поэтому мы открыли федеральную горячую линию. Есть обращения от сочувствующих людей, от людей, которые хотят оказать помощь», — цитирует директора Центра экстренной помощи Юлию Шойгу РИА Новости.

Ранее News ru сообщал, что проверки газовых сетей в жилых домах пройдут в Уральском федеральном округе (УрФО) после взрыва и обрушения части многоквартирного дома в Магнитогорске. Об этом сообщил заместитель полпреда президента в округе Борис Кириллов.