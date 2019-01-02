Пострадавшие при падении щита госпитализированы

https://news.ru/storage/news/4387e06718b4d747b1143093d1025f4e/c6b3158e-13da-4fa6-bf1f-e3ba8191ba83_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Три человека пострадали при падении рекламной конструкции на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Все они сейчас госпитализированы в медицинское учреждение, сообщил представитель городской станции скорой помощи.

Тяжесть полученных травм оценивается как средняя, передаёт его слова РИА Новости.

Эту информацию агентству подтвердили в дежурной службе администрации Центрального района. Там добавили, что упавший билборд был установлен в 1970-х годах.

Ранее News.ru сообщал, что рекламный щит упал в центре Петербурга. ЧП произошло в районе дома 148 по Невскому проспекту. Предположительной причиной происшествия называют «усталость металла».