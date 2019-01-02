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Пострадавшие при падении щита госпитализированы

Сергей Лантюхов/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Три человека пострадали при падении рекламной конструкции на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Все они сейчас госпитализированы в медицинское учреждение, сообщил представитель городской станции скорой помощи.

Тяжесть полученных травм оценивается как средняя, передаёт его слова РИА Новости.

Эту информацию агентству подтвердили в дежурной службе администрации Центрального района. Там добавили, что упавший билборд был установлен в 1970-х годах.

Ранее News.ru сообщал, что рекламный щит упал в центре Петербурга. ЧП произошло в районе дома 148 по Невскому проспекту. Предположительной причиной происшествия называют «усталость металла».


#реклама #САНКТПЕТЕРБУРГ #ПАДЕНИЕ
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