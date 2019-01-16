Полиция поймала стрелявшего в москвичей таксиста

https://news.ru/storage/news/a86bbecf7534a1acc367a70af7e14035/ba3509f8-8cd7-407b-bb55-a52b340baf10_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Московская полиция задержала таксиста, подозреваемого в стрельбе на западе города. Инцидент произошёл возле торгового центра на Осеннем бульваре.

В пресс-службе УВД по ЗАО ГУ МВД уточнили, что оперативно-разыскные мероприятия прошли совместно с оперативниками территориального ОМВД в Московской области.

«Задержан 48-летний приезжий. Установлено, что злоумышленник производил выстрелы из травматического пистолета, на которое у него имеются разрешительные документы», — сообщили в ведомстве.

О стрельбе заявили очевидцы происшествия. По их словам, возле ТЦ были слышны выстрелы и громкие крики.

Потерпевший 29-летний мужчина рассказал, что вместе со своей девушкой договорился с таксистом о поездке, однако во время разговора разгорелась ссора, в ходе которой автомобилист начал грубо выражаться и оскорблять возлюбленную клиента.

«После чего он отъехал на незначительное расстояние, вышел из автомобиля, достал предмет, похожий на пистолет, и произвёл несколько выстрелов в сторону молодого человека и девушки», — уточнили в полиции.

Испугавшись выстрелов, потерпевшие убежали в сторону центра и не пострадали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Таксиста отпустили под подписку о невыезде.

Ранее News.ru писал, что житель столицы также обвинил таксиста в нападении. Мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой и пулевым ранением. Во время поездки пострадавший начал скандалить с шофёром, после чего последний выхватил пистолет и выстрелил пассажиру в лицо. Затем, по словам раненого, водитель выбросил его из автомобиля на улицу.