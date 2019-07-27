https://static.news.ru/photo/2233e14c-b072-11e9-955c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: News.ru

Муниципальный депутат округа Хамовники Александра Парушина пострадала во время жёсткого разгона силовиками несогласованного митинга в центре Москвы. ОМОНовец разбил ей дубинкой голову до крови, и она на несколько минут потеряла сознание.

Я ни к чему не призывала, просто пришла поддержать москвичей из-за несогласия с ситуацией с не допуском кандидатов и всего что Собянин делает с Москвой. Я стояла в толпе, на нас налетели ОМОНовцы и начали жестоко бить дубинками, — рассказала она журналистам.

Как передаёт корреспондент News.ru, депутату оказала помощь оказавшаяся рядом девушка, ей перевязали голову, но кровь продолжает течь. Сейчас Александру ведут к медикам скорой помощи.

Я очень не хочу оставлять людей, я боюсь, что сейчас начнутся задержания, — говорит она.

27 июня на Пушкинской площади начался несогласованный митинг оппозиции. Его организаторов — незарегистрированных, якобы из брака в подписях, кандидатов в Мосгордуму, задержали ещё до начала мероприятия. При этом несколько участников акции вступила в стычку с сотрудниками правоохранительных органов. Они прорвали полицейское оцепление и вышли на проезжую часть Тверской улицы. Протестующие направились в сторону мэрии.

Портал «ОВД-инфо» сообщил уже о почти 300 задержанных, писал News.ru.