Муниципальный депутат округа Хамовники Александра Парушина пострадала во время жёсткого разгона силовиками несогласованного митинга в центре Москвы. ОМОНовец разбил ей дубинкой голову до крови, и она на несколько минут потеряла сознание.
Я ни к чему не призывала, просто пришла поддержать москвичей из-за несогласия с ситуацией с не допуском кандидатов и всего что Собянин делает с Москвой. Я стояла в толпе, на нас налетели ОМОНовцы и начали жестоко бить дубинками, — рассказала она журналистам.
Как передаёт корреспондент News.ru, депутату оказала помощь оказавшаяся рядом девушка, ей перевязали голову, но кровь продолжает течь. Сейчас Александру ведут к медикам скорой помощи.
Я очень не хочу оставлять людей, я боюсь, что сейчас начнутся задержания, — говорит она.
27 июня на Пушкинской площади начался несогласованный митинг оппозиции. Его организаторов — незарегистрированных, якобы из брака в подписях, кандидатов в Мосгордуму, задержали ещё до начала мероприятия. При этом несколько участников акции вступила в стычку с сотрудниками правоохранительных органов. Они прорвали полицейское оцепление и вышли на проезжую часть Тверской улицы. Протестующие направились в сторону мэрии.
Портал «ОВД-инфо» сообщил уже о почти 300 задержанных, писал News.ru.