https://static.news.ru/photo/b0a95bf6-b06c-11e9-a8cb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Силовики задержали организаторов несанкционированного митинга, который проходит в центре Москвы без согласования с мэрией. В автозак отправили Илью Яшина, затем Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова, Юлию Галямину и Любовь Соболь. После этого полиция взялась за рядовых участников акции.

В отношении Яшина составлен административный протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении), сообщил «Интерфаксу» его адвокат Вадим Прохоров.

Известно также, что Гудкова увезли в автозаке в ОВД Коптево, Галямину — в ОВД Хорошёво-Мнёвники. Соболь доставили к Хамовническому районному суду без объяснения причин задержания.

Между тем в центре Москвы несколько участников несанкционированной акции вступили в стычку с сотрудниками правоохранительных органов. Они прорвали полицейское оцепление и вышли на проезжую часть Тверской улицы. Протестующие направились в сторону мэрии.

Портал «ОВД-инфо» сообщил уже о почти 300 задержанных.

Независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы проводят несогласованные акции с требованием допустить их к выборам с середины июля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий» и начал допрос участников несогласованных митингов и пикетов в защиту не допущенных к выборам кандидатов.

Ночью 24 июля у нескольких выдвигавшихся оппозиционеров прошли обыски. А основателя ФБК Алексея Навального арестовали за повторное нарушение правил организации несогласованного публичного мероприятия на 30 суток, писал News.ru.