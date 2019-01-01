Девятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске

https://news.ru/storage/news/7d3d9203760a91f41a2dd95895a48b0b/6a0cd540-d55c-4d86-af0a-d8d88c02bf0f_850.jpg Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Спасатели извлекли из-под завалов здания в Магнитогорске тело девятого погибшего, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. Жертвой оказалась женщина.

В настоящее время это девятый официально погибший в результате взрыва газа в жилом доме на улице Карла Маркса. Судьба ещё более трёх десятков человек неизвестна, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин прибыл на место взрыва в многоквартирном доме. Председатель СК проводит осмотр места происшествия вместе с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.