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Девятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске

Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

происшествия [ версия для печати ]

Спасатели извлекли из-под завалов здания в Магнитогорске тело девятого погибшего, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. Жертвой оказалась женщина.

В настоящее время это девятый официально погибший в результате взрыва газа в жилом доме на улице Карла Маркса. Судьба ещё более трёх десятков человек неизвестна, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин прибыл на место взрыва в многоквартирном доме. Председатель СК проводит осмотр места происшествия вместе с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.


#ВЗРЫВ #ГАЗ #погибшие #магнитогорск
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