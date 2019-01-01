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Задержан петербуржец, который изнасиловал и убил падчерицу

Lu Jinbo/Xinhua/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Житель Санкт-Петербурга задержан по подозрению в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней падчерицы. Тело девочки было найдено за два дня до Нового года. Ей было 14 лет.

По версии следствия, 30 декабря мужчина изнасиловал падчерицу. Та пыталась сопротивляться, и, чтобы она не кричала, отчим закрыл ей рот подушкой. В итоге девушка задохнулась, сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу.

В отношении подозреваемого возбуждено дело по трём статьям уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В ближайшее время следователи намерены официально предъявить мужчине обвинение.

Ранее, как сообщал News.ru, в Санкт-Петербурге был арестован анестезиолог-реаниматолог местной клиники. Мужчину обвиняют в изнасиловании девушки и насильственных действиях против двух других пациенток, которые находились под наркозом.


#убийства #Санкт-Петербург #изнасилования
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